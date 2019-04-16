صور| القائمة الكاملة للأفلام الفائزة في "الإسماعيلية السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تقام الآن فعاليات ختام الدورة 21 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد عصام زكريا.

المهرجان انطلق يوم 10 أبريل الجاري، في مدينة الإسماعيلية، بفيلم الافتتاح "نحن لسنا أميرات"، فيما يشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة كل من "النسمة الزرقاء، ودلتا وتشخيص، وألعاب منزلية، وأحزان هندية، ومايكل ودانييل، واحتلال، والسينما المحتلة، وجمهورية الرغبة الشعبية، والموجة التالية، ورمسيس راح فين، وتأتون من بعيد".

وفيما يلي قائمة الأفلام الحائزة على جوائز في حفل ختام المهرجان..

جائزة مسابقة الطلبة

جائزة أفضل فيلم روائى قصير: غراب البين للمخرج أحمد دحروج

ونظراَ لتميز الأفلام التسجيلية قررت اللجنة منح جائزة لفيلمين

"ذاكرة النسيان" للمخرجة دنيا سلام

"سابع سما" للمخرجة كريستين حنا

جمعية الرسوم المتحركة

لفيلم" جائزة التمييز الفني لفيلم "تانجو الحنين" إخراج مارتا سزيمايسكا

جائزة أفضل فيلم "أطفال" إخراج مايكل فري

جائزة لجنة اتحاد نقاد السينما الإفريقية

فيلم "تأتون من بعيد" لأمل رمسيس (مصر- لبنان- إسبانيا)

جائزة الفيبريسى

Advertisements

فيلم تأتون من بعيد "أمل رمسيس"

المسابقات الرسمية

مسابقة الأفلام الروائية والتحريك

أولأ: مسابقة التحريك

جائزة لجنة التحكيم لفيلم "تانجو الحنين" إخراج أرتا سزيمايسكا (بولندا)

جائزة أفضل فيلم "أطفال" إخراج خراج مايكل فري (سويسرا)

ثانيا: مسابقة الأفلام الروائية القصيرة

تنويه خاص لقيلم "بلد فى صور متحركة" إخراج "أرنما ريبيتا"

جائزة لجنة التحكيم لفيلم" مونولوج السمك" إخراج سوبورنا سينجوتى توشي (الهند)

جائزة أفضل فيلم لفيلم "أركانجيل" إخراج أنجليس كروز ( المكسيك)

مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة

تنويه خاص لفيلم "شارع هادي" إخراج إليكساندراماركافا (روسيا)

جائزة لجنة التحكيم لفيلم الجحيم الأبيض إخراج "أحمد عاصم– محمود خالد– عمر شاش" مصر

جائزة أفضل فيلم تسجيلى قصير "بعيدا" إخراج بيجم زولدوباى

مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة

تنويه خاص لفيلم "مايكل ودانيال" للمخرج أندريه زاجدانسكي

جائزة اللجنة لفيلم "النسمة الزرقاء" إخراج رودريجو أرياس ( لبرتغال- فنلندا- فرنسا)

جائزة أفضل فيلم لفيلم "رمسيس راح فين" إخراج عمرو بيومي (مصر)