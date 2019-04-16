بالفيديو: ريهام سعيد تهاجم أنغام وتحرجها على الملأ بتصرفاتها في حق طليقة زوجها

هاجمت المذيعة ريهام سعيد النجمة أنغام بسبب زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، وذلك خلال برنامجها “صبايا”، لتتحدث بوضوح عما أزعجها من هذه الزيجة.

أبدت ريهام سعيد استغرابها من تصريح أنغام عن منتقدي زواجها من أحمد إبراهيم، بقولها: “اتفلقوا”، فتساءلت كيف لنجمة كبيرة لها جمهور تقول هذه الكلمة لمن انزعجوا من تصرف قامت به؟!

واصلت ريهام سعيد هجومها لأنغام متسائلة كيف لفنان يغني عن المشاعر والحب أن يتسبب في جرح مشاعر غيره؟ لتوجه حديثها للسيدات بشكل عام بأن عليهن أن يفكرن جيداً قبل الإقدام على الزواج من رجل متزوج، ففي النهاية تم هدم منزل به طفلين لن يكون والدهما معهم مثل السابق، في إشارة إلى موقف أنغام.

كما أشارت ريهام سعيد إلى أنه كان على أنغام أن تلتفت قبل زواجها من أحمد إبراهيم، أن هناك بيت سوف يتضرر وأن هناك إنسانة مجروحة، فلا داعي فيما بعد أن يتم تعمد إظهار رومانسية وقبلات على الشاشة أمام الجميع، مشيرة إلى أن زوجها كان يحاول تفادي هذه اللقطات احتراماً لمشاعر زوجته الأولى.

وحيت ريهام سعيد موقف طليقة أحمد إبراهيم ياسمين عيسى، فرغم صدمتها في زواج زوجها بامرأة أخرى مشهورة، إلا أنها ظلت لآخر لحظة وحتى الآن تؤكد على احترامه له لأنه والد طفليها وترفض الإساءة له في التعليقات.