"عشمى فى ربنا" .. جديد إيهاب توفيق وشيبة

نشر الفنان وليد توفيق، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، برومو فيديو كليب أغنية "عشمى فى ربنا"، وهى دويتو يجمع مع المطرب أحمد شيبة،والمقرر أن يطرح رسميا خلال يومين. رسميا خلال يومين. وانتهى تصوير "عشمى فى ربنا"، منذ شهر ونصف داخل أحد الاستديوهات، ويقدم الثنائى شكلا جديدا من الأغنية فى التعاون الأول لهما. Advertisements يذكر ان "عشمى فى ربنا" من كلمات رضا المصرى، ألحان فارس فهمى، توزيع زيزو، إخراج ياسر عصام.

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