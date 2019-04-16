بالفيديو.. مسار إجباري وأحمد شيبة يطرحان "انزل وشارك"

شارك الفنان أحمد شيبة، فرقة مسار إجباري الغنائية، في أغنية وطنية جديدة من كلمات محمد جمعة، بعنوان "انزل وشارك"، لحث المواطنين على النزول والمشاركة في التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهي كلمات محمد جمعة، وألحان وتوزيع هانيمحروس، إنتاج Sky Production، لحث المواطنين على المشاركة في التعديلات الدستورية.
وكان مجلس النواب قد بدأ جلسات الاستماع حول التعديلات الدستورية منذ الشهر الماضي، والتي مثل خلالها جميع أطياف المجتمع
وتمت المناقشة "مادة مادة" ثم التصويت عليها نداء بالاسم لتُحال بعدها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتولى بدورها دعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
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