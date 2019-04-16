في ذكرى وفاته.. تعرف على أبرز أعمال الموسيقار حسن أبو السعود ومنعطفات حياته

يحل غدا يوم 17 أبريل ذكرى وفاة الموسيقار المصري حسن أو السعود، حيث توفي في عام 2007 عن عمر يناهز 59 سنة.

وفي السطور القادمة ترصد لكم "بوابة الوفد" أبرز المعلومات عن حياته وأعماله:

- ولد حسن أبو السعود في العام 1948 في مدينة المحلة الكبرى.

- والده كان من أمهر عازفي ألة الكلارينيت الموسيقية وكان رئيساً لإذاعة ليبيا في أواخر الستينات.

- تخرج من كلية التجارة بجامعة القاهرة العام 1970.

- بدأ كعازف أكورديون في "فرقة صلاح عرام" الموسيقية، ثم ترك الفرقة وسافر إلى اليابان بصحبة فرقة رضا للفنون الشعبية حيث درس الموسيقى الغربية

على يد مدرس ياباني.

- سافر إلى لبنان فترة كعازف للمطرب فريد الأطرش.

- لحن ما يقارب 1500 لحن والموسيقى التصويرية لنحو 85 فيلما سينمائيا، وله موسيقى عديدة حاز كمن خلالها على جائزة أحسن موسيقى تصويرية مثل:

* العار. * أربعة في مهمة رسمية. * لن أعيش في جلباب أبي.

* فيلم الكيف. * أربعة في مهمة رسمية. * نحن لانزرع الشوك.

وله أعمال موسيقية عديدة أخرى مثل:

* جري الوحوش.

* بطل من ورق. * شادر السمك.

* سلام يا صاحبي. *

البيضة والحجر.

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* العطار والسبع بنات.

* عيش ايامك.

* العمة نور. * سوق الخضار.

* مسرحية كل واحد وله عفريت.

* مسلسل بكيزة و زغلول. * حنفي الأبهة.

كما قام بتلحين العديد من الاغنيات لمطربين مصريين وعرب مثل هاني شاكر والذي كان صديقا له، وكذلك راغب علامة كأغنية "آسف حبيبتي"، نانسي عجرم، شيرين وجدي، إيهاب توفيق، سميرة سعيد، محمد منير وبهاء سلطان الفنانة الكبيرة وردة والفنانة أصالة، خالد عجاج، شيرين عبد الوهاب وغيرهم.

- تدرج في العمل النقابي لنقابة الموسيقيين المصرية حتى صار نقيباً لها في العام 2004.

- له عدد كبير من الأغاني التي قام بتلحينها مثل:

* أغنية بنت السلطان لأحمد عدوية.

* أغنية آسف حبيبتي لراغب علامة.

* لو بتحب لهاني شاكر.

* ياللي ماشي لبهاء سلطان.

* متجرحنيش لشيرين.

* متساليش لمحمد الحلو.