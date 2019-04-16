مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يختتم فعالياته

اُختتمت مساء اليوم الدورة الـ٢١ من مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما ويرأسه الناقد عصام زكريا.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم فقرة غنائية للمطربة "اسما لزرق" كلمات أحمد حسن راؤول وتلحين كريم عرفة وتوزيع أيمن التونسي.

وقام بتوزيع الجوائز كل من محافظ الإسماعيلية اللواء أ.ح حمدي عثمان، ورئيس المركز القومي للسينما د.خالد عبد الجليل، ورئيس المهرجان الناقد عصام زكريا.

وفي البداية تحدث الناقد عصام زكريا ووجه الشكر للمحافظ اللواء اركان حرب حمدي عثمان والدكتور خالد عبد الجليل رئيس المركز القومي للسينما علي جهودهما الكبيرة.

كما وجه الشكر الي كل من المنظمين والمتطوعين وكل من ساهم في نجاح المهرجان ، مؤكدا علي ذكر الرعاة والشركاء ومنهم نقابة المهن السينمائية في شخص النقيب مسعد فودة وهيئة تنشيط السياحة وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للكتاب وقطاع الانتاج الثقافي وغيرها من المؤسسات التي قدمت الرعاية للمهرجان.

ووجه الدكتور خالد عبد الجليل خالص الشكر للفنانة وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم لدعمها

الشديد للمهرجان.

كما عبر عن سعادته بإشرافه على مهرجان كبير مثل الاسماعيلية للافلام التسجيلية والقصيرة، ولفت انه فخور بمشاركة العرب والاجانب في المهرجان، وابدائهم الإعجاب بكل العروض والفعاليات بالمهرجان،

تم صعدت الى المسرح لجان التحكيم والتي تكونت من " لجنة تحكيم مسابقتي الأفلام التسجيلية، برئاسة المخرج المصري يسري نصر الله، وعضوية كل من كريس ماكدونالد من كندا، وسلاف فواخرجي من سوريا، وبيدرو بيمينلا من موزمبيق وشيريل تشانج من الصين" ،

"لجنة تحكيم مسابقتي الأفلام الروائية القصيرة والتحريك برئاسة المخرجة الفرنسية مارلين كانتو، وعضوية كاثرين ميبورج من جنوب إفريقيا، ومحمد حماد من مصر، وانستاسيا ديمتريا من اليونان ونواف الجناحي من الإمارات."

ولجنة جمعية الرسوم المتحركة والتي يرأسها سامي رافع وعضوية كل من امنه الحضرى وتامر الشرقاوى

ولجنة تحكيم الاتحاد الدولى للصحافة السينمائية الفبريسي والتي تتكون من فايزه هنداوي ، آدم كروك ، كارولين فايدنر.

وجاءت الجوائز كالتالى:

جائزة مسابقة الطلبة لأفضل فيلم

روائى قصير "غراب البين" للمخرج ”أحمد دحروج"

ونظراَ لتميز الأفلام التسجيلية قررت اللجنة منح جائزة لفيلمين

تسجيليين "ذاكرة النسيان" للمخرجة "دنيا سلام وفيلم “سابع سما" للمخرجة "كريستين حنا”

وذهبت جائزة جمعية الرسوم المتحركة للفيلم البولندي" تانجو الحنين" إخراج مارتا سزيمايسكا "

وجائزة التميز الفنى للفيلم السويسرى "أطفال" إخراج " مايكل فرى"

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وذهبت جائزة لجنة تحكيم نقاد السينما الإفريقية لفيلم " تأتون من بعيد " أمل رمسيس" مصر" (مصر- لبنان- اسبانيا)

اما جائزة الفيبريسى فكانت أيضا لفيلم "تأتون من بعيد " أمل رمسيس" مصر

وعن المسابقات الرسمية "مسابقة الأفلام الروائية والتحريك"

ذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم البولاندي "تانجو الحنين"

إخراج "مارتا سزيمايسكا "

وجائزة افضل فيلم للفيلم السويسرى " أطفال" إخراج مايكل فرى "

مسابقة الأفلام الروائية القصيرة:

تنويه خاص لفيلم "بلد فى صور متحركة "إخراج "أرنما ريبيتا"

وجائزة افضل فيلم ذهبت للفيلم المكسيكي "مونولوج السمك" إخراج أنجليس كروز"

مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة:

تنويه خاص بالفيلم الروسي "شارع هادي" اخراج "اليكساندرا اماركافا"

وجائزة لجنة التحكيم لفيلم الجحيم الأبيض إخراج " أحمد عاصم – محمود خالد – عمر شاش " مصر

وجائزة افضل فيلم تسجليلي قصير لفيلم" بعيدآ" إخراج " بيجم زولدوباى"

مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة

تنويه خاص لفيلم " مايكل ودانيال للمخرج " أندريه زاجدانسكى"

وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم النسمة الزرقاء إخراج "رودريجو أرياس"من ( البرتغال. فنلندا, فرنسا)

وفاز بجائزة افضل فيلم "رمسيس راح فين " إخراج عمرو بيومى (مصر).