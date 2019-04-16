بالصور.. محمد حماقي يشعل حفله بجامعة القاهرة وسط حشد جماهيري

أشعل الفنان محمد حماقي، منذ قليل، حفلة بجامعة القاهرة وسط حشد جماهيري كبير، بحضور نجمي منتخب مصر السابقين حازم إمام وعماد متعب، وعدد من نجوم مسرح مصر، تكدسا شديدا من الطلاب خاصة مع إتاحة أمن الجامعة دخول جميعالطلاب.
وقدم حماقى خلال الحفل عدد من أغانى ألبومه الأخير "كل يوم من ده" والذي يتكون من 20 أغنية وحقق نجاحا لافتا منذ طرحه، فضلا عن تقديم توليفة من أغاني ألبوماته
كان محمد حماقى قد أحيا حفلا غنائيا خلال اليومين الماضيين داخل إحدى الجامعات الخاصة، وهو الأول له بعد عودته من إصابته فى القدم والتي لحقت به خلال الأسابيع الماضية.
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