شيك هاند برنامج رمضاني للإعلامي أحمد رجب

أبرمت شركة ستار لابت للإنتاج الفني والتليفزيوني تعاقدا مع الإعلامي أحمد رجب لتقديم برنامج مسابقات ذات إنتاج مصري ضخم وتتولي إحدي مذيعات لبنان تقديم بعض كواليس وفقرات البرنامج . حضر إبرام التعاقد المخرج والروائي مجدي كامل ومدير التصوير السينمائيشريف الشافعي والمنتج مصطفي بدران .
أكد أحمد رجب أن هذا التعاقد بمثابة تحد خطير جدا له بعد أن اعتاد الجمهور علي رؤيته في البرامج الحركية وفي المهام الخاصة التي تميز
وأوضح الإعلامي أحمد رجب أن برنامجة الجديد والذي يحمل اسم " شيك هاند " سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور سواء في شكل البرنامج أو مضمونة .
من المقرر عرض البرنامج قريبا علي إحدي القنوات الفضائية الكبري التي لم تشأ الشركة المنتجة أن تعلن عنها .
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