"أين ذهب رمسيس" و"بعيدا" يحصدان جوائز مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة عن الأفلام الفائزة بجوائز الدورة الـ 21 من المهرجان التي أقيمت خلال خلال الفترة من 10 إلي 16 إبريل الجاري، وأقيم حفل الختام في قصر ثقافة الإسماعيلية بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء أركان حرب حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما ورئيس المركز القومي للسينما والناقد عصام زكريا رئيس المهرجان.
وفاز بجائزة الإبداع الفني من جمعية الرسوم المتحركة بمسابقة أفلام التحريك إلي الفيلم البولندي "تانجو الحنين"، كما ذهبت جائزة أفضل فيلمإلي الفيلم السويسري "أطفال"، وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير بمسابقة الطلبة فيلم "غراب البين" للمخرج أحمد دحروج، ونظرا لتميز الأفلام التسجيلية قررت اللجنة منح جائزة للفيلمين المصريين "ذاكرة النسيان" إخراج دنيا سلام و"سابع سما" إخراج كريستين حنا.
ومنحت لجنة تحكيم البرنامج الإفريقي جائزة الاتحاد الإفريقي لفيلم "تأتون من بعيد"، وفاز بجائزة لجنة الفيبريسي فيلم "تأتون من بعيد".
وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة قررت لجنة التحكيم منح تنويه خاص للفيلم الفلبيني "بلد في صور متحركة"، وذهبت جائزة لجنة التحكيم
وحصل فيلم "مايكل ودانييل" إخراج أندريه زاجدانسكي علي تنويه خاص بمسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة وهو إنتاج أمريكي أوكراني تشيكي وحصد الفيلم المصري "رمسيس راح فين ؟" إخراج عمرو بيومي جائزة أفضل فيلم بمسابقة الفيلم التسجيلي الطويل.
ومنحت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تنويه خاص للفيلم البيلاروسي "شارع هادئ" وهو إخراج أليكساندرا ماركافا، وذهبت جائزة لجنة التحكيم
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