بعد أن إلتهمتها النيران.. زوج سلمى حايك يتبرع بـ100 مليون يورو لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 أبريل 2019 10:08 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

تعهد الملياردير الفرنسي فرانسوا هنري بينو، زوج الممثلة الشهيرة سلمى حايك، بتقديم 100 مليون يورو لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام التي تعرضت لتدمير جزئي نتيجة حريق ضخم نشب مساء الاثنين.

وفي بيان قال بينو، رئيس مجلس إدارة مجموعة “كيرينغ” التي تملك العديد من العلامات التجارية الفاخرة مثل “غوتشي” و”إيف سان لوران”، إنه سيخصص 100 مليون يورو لتمويل “جهود إعادة بناء نوتردام بالكامل”، وستدفعه شركة أرتيميس الاستثمارية التي تملكها عائلته.

ودمر حريق هائل كاتدرائية نوتردام التي تعد أحد أشهر المعالم وسط العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين، مما يعد خسارة فادحة للمدينة ولفرنسا.

وامتد الحريق، الذي اندلع في وقت مبكر من مساء اليوم، إلى سطح الكاتدرائية التي تعود للعصور الوسطى وسرعان ما التهم قمة البرج العملاق للكاتدرائية الذي انهار على أثر ذلك، ثم سقط السطح كله.

وغطت سحابة دخان كبرى سماء المدينة فيما تساقط الرماد على مساحة واسعة حول الكاتدرائية.

وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كاتدرائية نوتردام بانها قلب العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدا أن الحريق مأساة حقيقية، كونه أحرق “تاريخ فرنسا”.

وقال ماكرون: “الحريق مأساة مروعة. الكاتدرائية هي قلب باريس. سنعيد بناء الكاتدرائية معا”.

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وأضاف ماكرون “الأسوأ تم تجنبه في حريق كاتدرائية نوتردام. أتوجه بالشكر لرجال الإطفاء على عملهم”.

وأكمل ماكرون “الساعات القادمة لإطفاء حريق كاتدرائية نوتردام في باريس ستكون صعبة للغاية، لكن الجزء الرئيسي من المبنى تم إنقاذه”

وأتم ماكرون ” نشكر كل من ناضل لكي لا يحدث الأسوأ لكاتدرائية نوتردام التاريخية. سنجمع التبرعات وسنعمل معاً على بنائها من الجديد”.

واندلع حريق هائل في كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين مما أسفر عن دمار أحد أشهر معالم المدينة.

وامتد الحريق إلى سطح الكاتدرائية التي تعود للعصور الوسطى وسرعان ما التهم قمة البرج العملاق للكاتدرائية الذي انهار على أثر ذلك، وسقف الكاتدرائية.

وأخلى رجال الإطفاء المنطقة المحيطة بالكاتدرائية الواقعة وسط العاصمة باريس، كما جرى إخلاء المباني القريبة.

المصدر: وكالة سبوتنيك