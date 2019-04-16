كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد جلال عبدالقوي يواصل تصوير "صانع الاحلام" بلبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفنان أحمد جلال عبدالقوي، حاليا تصوير دوره في مسلسل "صانع الاحلام" بلبنان تمهيدا لعرضه في رمضان القادم، حيث أنه يقدم دور محوري في الأحداث وهو من أحد أفراد المرتزقة الذين لهم دور كبير في تغير تطورات العمل.

"صانع الاحلام" يدور حول طبيعة المرض النفسي وهو مرض البايوبولر وصاحب المرض هو مكسيم خليل .

المسلسل من بطولة مكسيم خليل وأروي جودة ومي سليم ومن لبنان طوني عيسى وجيسي عبده وايلي متري والرواية لهاني النقشبندي ومن أخراج: محمد عبدالعزيز.