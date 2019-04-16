نجوى كرم تحسم الجدل حول حفلة الدكتورة خلود وتؤكّد: لن أتراجع عن كلامي

رفضت الفنانة نجوى كرم التعليق على الضجة التي أثارتها تصريحات "الفاشينيستا" الكويتية الدكتورة خلود، حول الأجر الذي دفعته لها. فقد ظهرت خلود في مقابلة لها، وقالت إنها لا ترتبط بصداقة مع نجىوى، وإنّ غناء هذه الأخيرة في بيتها ليلة رأس السنة تمّ مقابل بدل مالي قدره 40 ألف دينار كويتي.



نجوى قالت خلال مقابلة مع برنامج"أم بي سي تراندينغ" " لن أرد. نحن فرحنا بتلك السهرة وأنا لا أتراجع عن كلامي ومواقفي، وكانت سهرة لذيذة بوجود الحاضرين، لا أكثر ولا أقل".

من جهة ثانية، قالت نجوى كرم رداً على تداول أغنية "ملعون أبو العشق" بأصوات مطربين غيرها، بأنها لا يمكن أن تقبل بوضع صوتها على أي أغنية ما لم تكن تملك تنازلاً من الشاعر والملحن. مشيرة أن ما حصل معها حصل في الفترة الأخيرة مع عدد ن الفنانين.

وكان فانز نجوى إحتلفلوا بنجاح كليب "ملعون أبو العشق" في كواليس برنامج "arabs got talent"، كما حصلت على تهنئة من زميليها في اللجنة علي جابر وأحمد حلمي، ومن مقدمته ريا أبي راشد..