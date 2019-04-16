حسين الجسمي: “لبنان له مكانة خاصة في قلبي تا تخلص الدني”

متابعة بتجــــــــــرد: تحدّث النجم الإماراتي حسين الجسمي عن أغنية “دقوا على الخشب” التي طرحها اليوم ويشاركه فيها النجم اللبناني مروان خوري على طريقة الديو، عربون محبّة وتقدير لبلد الأرز لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب حسين الجسمي عن محبّته الكبير لـ”لبنان”، مشيرًا إلى أن لهذا البلد مكانة خاصة في قلبه وهو ما عبّر عنه مع مروان خوري في الأغنية فكتب عبر حسابه على موقع “تويتر”: “لبنان هو بلد الذوق والفن والحب، وله مكانة خاصة في قلبي تا تخلص الدني وقد عبَّرنا في هذا العمل مع صديقي الفنان مروان خوري عمّا أكنه لهذا البلد الطيب ونحن إخوة وبيننا تاريخ طويل، شكراً لكل من ساهم في نجاح هذا العمل”.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “دقوا على الخشب” هي من كلمات مروان خوري وعلي الخوا، ألحان مروان خوري وتوزيع داني خوري ومحمود عيد.

لمشاهدة فيديو أغنية “دقوا على الخشب”: