نادر الأتات نجم أقوى السهرات الشبابية

متابعة بتجـــــــــــرد: يحيي النجم اللبناني نادر الأتات سهرة شبابية بامتياز ليل 20 نيسان/أبريل الجاري في نادي “كابريس” في لبنان. وسيقدّم نادر الأتات خلال السهرة باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وتحديدًا الراقصة منها والتي يعشقها محبّوه من جيل الشباب. على صعيد آخر، انتهى نادر الأتات مؤخرًا من تصوير فيديو كليب خاص بأغنيته الجديدة “حالة فوضى” تحت إدارة المخرج سعيد الماروق. الأغنية من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع عمر صبّاغ ومن المقرر أن يبصر العمل النور قريبًا.

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