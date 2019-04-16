وعد منتقدة: “مشاهير السوشيال ميديا كاذبون”

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت الفنانة وعد عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، بمقطع فيديو لها، انتقدت خلاله مشاهير السوشيال ميديا، واصفة إياهم بـ”المخادعين”.

وقالت “وعد” في الفيديو: “قاعدة افكر بمشاهير السوشيال ميديا، طبعا أقصد غير المطربة ولا الممثلة ولا المذيعة، كيف يضعون المكياج كل يوم، ويلبسون ويتميلحوا، ويكذبون، كيف يقدروا يتحملوا، طبعا أنا ما أتابع ولا أحد منهم بس فيديوهاتهم تطلع بالصفحات العامة”.

وأضافت “ليش ما يكونوا طبيعيين، ليش ما يحسسوا الناس الي متعقدين منهم خاصة الجيل الصغير والمراهق والي تعبان منهم واهاليهم تعبانين عليهم، الأمهات والآباء قاعدين يفهموا بناتهم وابنائهم يا ابن الحلال هاد يكذب عليك ماهيك الحياة”.

وطرحت النجمة السعودية وعد، حديثا، أغنيتها الجديدة “المشكلة”، وذلك ضمن خطتها الفنية التي تقوم على طرح أغنيات “سنجل” كل عدة أشهر، لتكون هذه الأغنية جديدها في شتاء 2018.

يشار إلى أن “كأس العذاب” أحدث أعمال الفنانة “وعد” التي قدمتها باللهجة المصرية، والتي سجلتها خلال وجودها بالقاهرة، بحضور صنّاع العمل: الشاعر فضل الرواي، والملحن شادي، وهي من توزيع أسامة عبد الهاد.