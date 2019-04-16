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متابعة بتجـــــــــــرد: استعاد النجم المصري تامر حسني واحدة من أجمل الذكريات التي جمعته بالنجمة اللبنانية نانسي عجرم خلال الموسم الثاني من برنامج “ذا فويس كيدز”.
ونشر تامر عبر حسابه على موقع “إنستجرام” فيديو لموقف طريف جدًا جمع بينه وبين نانسي خلال البرنامج حيث كانا يتنافسان على الفوز بأحد المشتركين الأطفال وكتب بتعليقه عليه: “ولا إيه يا نانسي؟”.
من جانبها ردّت نانسي على تامر بروحها المرحة المعهودة وكتبت بتعليقها على الفيديو : “هتروح مني فين ماشي ملحوقة يا تامر”.
تجدر الإشارة إلى أن صداقة مميّزة تجمع بين تامر حسني ونانسي عجرم وذلك ظهر بشكل واضح خلال مشاركتهما والنجم العراقي كاظم الساهر بلجنة مدربي “ذا فويس كيدز” بموسميه الأوّل والثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يمازح نانسي عجرم وهي تردّ: “ملحوقة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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