عاشقة محمد صلاح ترتدي قميصه حول العالم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خطف النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، الأنظار حول العالم، وأصبح هناك عدد كبير من محبي كرة القدم يتابعون اللاعب في كل مبارياته ويشعونه بحرارة.

المدونة الأمريكية كيري ماكوسكا، دائما ما ترتدي خلال سفرها حول العالم قميص فريق ليفربول الذي يحمل الرقم 11، الخاص بالنجم المصري محمد صلاح.

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كيري ماكوسكا، تشجع ليفربول الملقب بـ”الريدز” منذ 19 عاما، ولكن تألق صلاح الملقب بـ”الفرعون المصري” مع الفريق بدءا من الموسم الماضي جعلها من أكثر المعجبين به، وقررت ارتداء قميص ليفربول الذي يحمل رقمه واسمه في كل البلدان التي تزورها حول العالم.

يشار إلى أن محمد صلاح كان قد سجل واحدا من أجمل أهداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم في مرمى فريق تشيلسي خلال مواجهة الفريقين التي انتهت بفوز الريدز 2 / صفر.

جاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق، كان قد أشار إلى أن محمد صلاح نجم منتخب مصر سيكون محط أنظار عملاقي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد الصيف المقبل.