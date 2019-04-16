الفنان الكويتي جاسم النبهان يفجع بوفاة نجله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجع الفنان الكويتي جاسم النبهان بوفاة نجله، والذي يدعى “محمد”، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وشيعت جنازة الفقيد بعد صلاة العصر إلى مثواه الأخير بمقابر صليبيخات، ومن المقرر أنيقام العزاء بالخالدية في ديوان الخشتي.

Advertisements

وتلقى الفنان الكويتي الكثير من تعليقات التعازي والمواساة من زملائه الفنانين بالإضافة إلى عدد كبير من جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاسم النبهان فنان كويتي من مواليد 1 أغسطس عام 1944، وانضم لفرقة المسرح الشعبي سنة 1964، كما التحق «بمعهد الدراسات المسرحية» الذي أسسه زكي طليمات، وقدم عدد كبير من الأعمال الدرامية والمسرحية، ومنها: مسلسل “خيانة وطن”، ومسلسل “سامحني خطيت”، ومسلسل “أوراق التوت”، ومسلسل “عود أخضر”، ومسلسل “بعد النهاية، ومسرحية “للكلاب حقوق”، ومسرحية “الإنس والجن”، ومسرحية “ذوبان الجليد”، ومسرحية “سنطرون بنطرون”، وغيرها من الأعمال.

وقد تزوج الفنان الكويتي مرتين، الأولى من الممثلة طيبة الفرج،ولديهما 6 أبناء هم: طلال وفاطمة ومحمد وعنود وعبد الله وعزيزة، ثم تزوج من امرأة أخرى هي نجيبة اللنقاوي، ولديه منها ابنتين أحدهما الممثلة حصة وأسماء.