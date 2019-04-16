انت الان تتابع تفاصيل خبر حدث بالهجري "ح7".. أحد مشاعل ثورة العشرين في العراق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 08:58 مساءً - في تاريخ العراق الحديث عدد كبير من الرجال الوطنيين الذين أثبتوا شجاعة في أصعب المواقف؛ ما جعلهم يحجزون مكاناً بارزاً في صفحات سجل تاريخ البلاد.

من هؤلاء الشيخ ضاري بن محمود الزوبعي، شيخ عشيرة زوبع، أحد بطون شمّر، الذي كان له دور مهم في اندلاع "ثورة العشرين" ضد الاحتلال البريطاني للعراق، عام 1920.

كان للشيخ ضاري صولات وجولات في تلك الثورة، وهو من قتل قائد حملة التاج البريطاني الجنرال لاجمن، في كمين محكم.

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توفي الشيخ ضاري في عام 1928 في ظروف غامضة داخل سجنه، بعد أن نجحت قوات الاحتلال الإنجليزي في اعتقاله.

الحلقة الجديدة من "حدث بالهجري" تسلط الضوء بشكل مختصر على سيرة حياة الشيخ الثائر ضاري بن محمود الزوبعي.