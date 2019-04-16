مي عز الدين تكشف أخيرًا عن شخصية البرنسيسة بيسه – بالصورة

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية مي عز الدين عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، عن البوستر الثاني لمسلسل “البرنسيسة بيسه” المقرر أن تخوض به سباق دراما رمضان المقبل.

وظهرت “مي عز الدين” على الملصق الدعائي بشخصية “البرنسيسة بيسه” على خلاف البوستر الأوّل والذي أطلّت فيه بشخصية “سكسكة” وهي سيدة ترتدي ملابس رثة تكشف أنها في حالة فقر شديد.

وكتبت مي في تعليقها على البوستر الجديد: “آسفة يا بيسة إني نزلت بوستر سكسكة الأول بس إنتي عارفاها بقي ست قادرة عمومًا عشان مفيش حد يبقي أحسن من حد ليكي واحد تاني كمان هينزل غير ده يعني يبقي ليكي ٢ وهي بوستر واحد كفاية إنها نزلت الأول”.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “البرنسيسة بيسة” يشارك في بطولته إلى جانب مي عز الدين كل من سوسن بدر، إيمان السيد، محمد أنور، سليمان عيد، وحسام داغر، وهو من تأليف مصطفى عمر وهاشم فاروق وإخراج أكرم فريد.