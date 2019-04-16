التلفزيون السعودي يختار أحمد السقا في رمضان!

متابعة بتجــــــــــرد: حصلت قناة SBC التابعة للتليفزيون السعودي على حق عرض مسلسل “ولد الغلابة” للنجم المصري أحمد السقا، خلال شهر رمضان القادم.

مسلسل “ولد الغلابة” ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا فى الدراما التليفزيونية لأول مرة، حيث تسلط الشخصية التى يقدمها فيه الضوء على إحدى القضايا الإجتماعية المهمة في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن “ولد الغلابة” بطولة كل من أحمد السقا، مي عمر، محمد ممدوح، انجي المقدم وهبة مجدي، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.