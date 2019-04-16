مي سليم تكشف عن برومو “صانع الأحلام” مع مكسيم خليل

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت الفنانة المصرية مي سليم الجمهور ببرومو مسلسل “صانع الأحلام” الذي تشارك في بطولته إلى جانب النجم السوري مكسيم خليل خلال شهر رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار خيالي مثير، حول دكتور فيزيائي يُدعى سامي عمران يلعب دوره النجم السوري مكسيم خليل، ينجح بعد طول اجتهاد، واستنادًا إلى خبرته في مجال الأعصاب والفيزياء، في اكتشاف طريقة تجعله قادرًا على التأثير في أحلام الآخرين وكذلك في رسم وتحديد الحلم الذي يريده لأي شخص.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “صانع الأحلام” ويشارك في بطولته إلى جانب مكسيم خليل ومي سليم كل من إيلي متري، رنا ريشة، طوني عيسى، أروى جودة وجهاد سعد.