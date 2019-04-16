نجل بوراك أوزجيفيت يولد مليونيرًا

متابعة بتجـــــــــــرد: “ولد مليونيرًا” عنوان تصدّر الصحف التركية خلال الأيام الماضية، بعد ولادة طفل النجمين التركيين فهرية أفجين وبوراك أوزجيفيت.

ووفقًا لموقع Gecce التركي، فإن أكثر من شركة عربية وأجنبية قدمت هدايا للمولود الجديد ومنها شركة قطرية قدمت له منزلًا كبيرًا باسمه، كما عرضت على الثنائي تصويره مقابل الحصول على 2 مليون دولار ولكنهما فضلا إتخاذ هذه الخطوة بعد أن يكمل أربعين يومًا.

تجدر الإشارة إلى أن فهرية أفجين وبرواك أوزجيفيت أطلقا على الطفل اسم “كاران”، وكانا استعدا لمجيئه بحماسة كبيرة، ففتح بوراك حسابًا مصرفيًا له بقيمة مليون ليرة تركية أي ما يوازي 170 ألف دولار. أمّا فهرية فجهزت له غرفة بلغت قيمتها 100 ألف ليرة تركية، أي ما يساوي نحو 18 ألف دولار.

ويضاف أنهما فتحا له حسابًا خاصًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وحقق رقمًا قياسيًا بعدد متابعيه الذي بلغ 100 ألف متابع في وقت قصير جداً، وبلغ لغاية 15 نيسان حوالي 128 ألف متابع.