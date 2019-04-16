مصطفى شعبان يتصدّر بوستر “أبو جبل” – بالصورة

متابعة بتجـــــــــرد: كشف النجم مصطفى شعبان عن البوستر الرسمي لمسلسل “أبو جبل” المقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان المقبل.

ويظهر مصطفى شعبان في البوستر واقف أمام باب وخلفه تشتعل النيران في حين كتب اسم العمل “أبو جبل” بألسنة من النار.

ويجسد شعبان في العمل شخصية تاجر كبير، حيث تدور الأحداث فى إطار من الدراما والتشويق. مسلسل “أبو جبل” من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته إلى جانب مصطفى شعبان، كل من دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد ورشا بن معاوي.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان هو مسلسل “أيوب”، الذي عرض عبر شاشة “روتانا دراما”، وحقق نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني الماضي.