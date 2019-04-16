هذا ردّ نجوى كرم على الفاشينستا خلود

بعد ان تم التشويش على نجاح أغنية “ملعون ابو العشق” التي اطلقتها منذ ايام شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم حيث انتشر خبر ان الاغنية قدمها فنان آخر منذ شهر تقريبا.

عن هذا الموضوع أكدت نجوى ان الحقيقة واضحة جداً خاصة انها لا تغني او تضع صوتها على أي اغنية لا تملك تنازلاً فيها من الملحن والشاعر.

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وشددت ان هذا الموضوع اصبح متداولاً مع عدد من الفنانين وقالت “مش حلو يلي عم بصير”.

ايضاً موضوع آخر اثار الجدل في الساعات الماضية وهي تصريحات الفاشينستا خلود التي كشفت ضمن مقابلة لها عن أجر نجوى كرم في الحفلة التي قدمتها ليلة رأس السنة حيث تعدى الأجر الـ 40 الف دينار كويتي. قالت نجوى “ما راح رد نحن انبسطنا بهالسهرة وكانت لذيذة مع الموجودين لا أكثر ولا اقل”.

نذكر ان نجوى اطلقت كليب “ملعون ابو العشق” الذي اقترب من تحقيق خمسة ملايين مشاهدة على قناة روتانا الرسمية عبر موقع يويتوب. والاغنية من كلمات عامر لوند، الحان وتوزيع علي حسون وماسترينغ جو باروجيان وصورتها في منطقة الحمرا في بيروت، تحت ادارة المخرج وليد ناصيف. كما اطلقت اغنية ثانية حملت عنوان “كتير حلو” كلمات والحان عماد شمس الدين توزيع هادي شرارة.

نذكر ان “كرم” تتحضر لمفاجأة جديدة ستكشف عنها الاسبوع المقبل.