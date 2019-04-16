هكذا علّقت ازميرلدا العرب على حريق نوتردام

تتواصل الأخبار والصور التي تتناول الحريق الهائل الذي شب في كاتدرائية نوتردام في باريس، التي تعد أحد أهم رموز فترة القرون الوسطى في أوروبا وأحد أبرز المعالم السياحية العالمية.

وفي الوقت الذي عبّر فيه مئات الآلاف من الناس حول العالم عن حزنهم العميق على الحريق الذي نال من الكاتدرائية في فرنسا.

كان للشعب اللبناني حصة الأسد من التعليقات خاصة ان علاقة قوية تربط لبنان وفرنسا منذ زمن بعيد.

هاشتاغ #نوتردام لا زال متصدراً ضمن قائمة اكثر الهاشتاغات تداولاً منذ عصر يوم أمس وحتى كتابة هذه السطور.

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وبين الآلاف من التعليقات المؤثرة، لفتنا تعليق النجمة العالمية هبة طوجي التي عبّرت عن حزنها العميق جراء الكارثة التي ضربت الكاتدرائية خاصة ان هبة كانت قد جالت العالم بدور “ازميرالدا” في المسرحية المشهورة Notre Dame de Paris . وهي قصة من تأليف فيكتور هوغو، وتعتبر من أهم المسرحيات في التاريخ الفرونكوفوني.

ونشرت هبة مقتطفات من المسرحية حيث ظهرت الكاتدرائية كلوحة كبيرة في المسرح أثناء تقديم الاغنية التي تقول:

Notre Dame de Paris c’est ma maison mon nid, c’est ma ville c’est ma vie, mon air, mon toit, mon lit, c’est ma chanson mon cri, ma raison ma folie, ma passion mon pays, ma prison ma patrie

وختمت قائلة: “الحزن كبير.. كل الدعم لرجال الاطفاء”.

ويعود بناء الكاتدرائية إلى القرن الثاني عشر وهي مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي. ويزور الكاتدرائية ملايين السياح كل عام.