شكرا لقرائتكم جديد المحاكمة.. الاغتصاب يسقط عن سعد لمجرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيحاكم المغني المغربي، سعد لمجرد، بتهمة "الاعتداء الجنسي" في فرنسا وليس "الاغتصاب" وهي التهمة التي وجهت إليه في البداية.

وكانت امرأة شابة قد اتهمت لمجرد بالاغتصاب نهاية عام 2016 في باريس.

واستأنفت مقدمة الشكوى قرار تخفيف التهم من اغتصاب إلى "اعتداء جنسي".

ولن تبدأ محاكمة لمجرد قبل العام 2020 على أقرب تقدير بغية درس طلب مقدمة الشكوى التي لا تزال تصر على محاكمة المغني بتهمة الاغتصاب.

Advertisements

ومنذ بداية هذه القضية التي تحظى بمتابعة كبيرة في المغرب، عاد لمجرد مرات عدة ليحتل مقدم الساحة القضائية الفرنسية.

سعد المجرد

وكان آخر هذه الفصول نهاية آب/أغسطس 2018 عندما وجهت إليه تهمة اغتصاب ثالثة، بعدما تقدمت شابة بشكوى إثر سهرة في سان تروبيه (الكوت دزور).

وأوقف منتصف أيلول/سبتمبر قبل أن يفرج عنه في الخامس من كانون الأول/ديسمبر بشروط ترغمه على الإقامة في باريس خلال التحقيق الذي يتولاه قاضي التحقيق في دراغينيان (جنوب شرق).

وأضيفت هذه القضية إلى اتهامات سابقة وجهتها امرأتان يحقق فيها قاض باريسي جميعاً.

وأصدر القاضي الثلاثاء قراره النهائي بنتيجة التحقيق، وفق ما أفاد محامون الجمعة.