مصطفى قمر يفاجئ جمهوره بصورة مع زوجته الثانية

فاجأ الفنان مصطفى قمر جمهوره بنشر صورة له مع زوجته الثانية ، والتي تزوجها بعد انفصاله عن زوجته الأولى غادة عيسى عقب زواج استمر لأكثر من عشرين عامًا.

وعلق مصطفى على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "إنستغرام" قائلاً :" زوجتي الغالية ولحظات قبل التصوير، شوية طاقة إيجابية ".



ولم يكشف مصطفى عن العمل الذي يصوره في الوقت الحالي، ولكن التعليقات جاءت متباينة، فالبعض انتقد زواجه من امرأة أخرى وتركه لأم ولديه بعد قصة حب طويلة، والبعض الآخر تمنى له حياة زوجية جديدة سعيدة ومستقرة.

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