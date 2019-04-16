قصي خولي يكشف تفاصيل شخصيته في "خمسة ونص" وقصة حبه بنادين نسيب

كشف النجم قصي خولي عن تفاصيل الشخصية التي سيقدمها في مسلسل "خمسة ونص" والذي ينتظر العدد الكبير من المشاهدين عرضه في رمضان المقبل.

وتحدث خولي في لقاء مع برنامج mbctrending عن الدور الجديد الذي سيقدمه، مشيراً إلى أن الشخصية لشاب غني يمر بمشاكل عائلية كثيرة، وهناك قصة حب تجمعه بالنجمة نادين نسيب نجيم وما يرافقها من مشاهد حب.

وأكد ان الشخصية لن تكون شريرة كما ذكر البعض، إنما قد تحظى بالكثير من التعاطف من قبل البعض، وتظهر أن "هناك ناس معها مليارات بس تقعد معهن بتلاقي حزين أكثر منا"، لافتاً الى وجود بعض المشاهد العفوية الكوميدية الموجودة في الشخصية.

وأكد بشأن فريق العمل والعلاقة المميزة التي تجمعه بالجميع خلال التصوير، أنه "لا مجال للغرور لمن يشاركه التمثيل"، لافتاً الى أنه يحرص دائماً على معاملة الجميع كأخواته وأصدقائه ولا يمكنه العمل بطريقة مختلفة.

وعبر بطرافته المعهودة، عن حبه الكبير للمذيع السوري صبحي عطري، وفي نهاية اللقاء سأله اذا دفع له مقابل الحوار، لاضفاء المزيد من الطرافة على المقابلة.

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وكان خولي أثار ضجة كبيرة من خلال مقطع فيديو لبرومو المسلسل الذي أظهر التصوير المميز الذي تم من خلاله التقاط المشاهد الترويجية للعمل، وظهر من خلاله الشخصية التي سيقدمها ونال المقطع انتشاراً كبيراً بين متابعيه.

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