مُلصق مهرجان "كان" السينمائي يُقدِّم تحيةً إلى الراحلة أنييس فاردا

يُقدّم مهرجان "كان" السينمائي تحية إلى السينمائية البلجيكية الراحلة أنييس فاردا من خلال الملصق الخاص بالدورة الـ72.

ويعبّر هذا التكريم عن تقدير "كان" لواحدة من رائدات «الموجة الجديدة» في السينما الفرنسية في ستينات القرن العشرين، والتي رحلت عن عالمنا قبل أسابيع قليلة بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر ناهز 90 عاما، وللمهرجان الفرنسي قيمة خاصة في مسيرة الراحلة، إذ حضرت في مسابقاته الرسمية من خلال 13 فيلما، وشاركت عام 2005 في لجنة تحكيمه، كما ترأست لجنة تحكيم فئة الكاميرا الذهبية عام 2013، لتعود وتكرّم عام 2015 بمنحها "سعفة فخرية عن مجمل أعمالها".

يذكر أن فاردا بدأت مسيرتها الفنية في التصوير الفوتوغرافي، قبل أن تنتقل إلى عالم السينما.

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