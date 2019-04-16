شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. دوا ليبا ترقص الدبكة السورية فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت المغنية العالمية دوا ليبا، مخيمات الشباب والأطفال السوريين النازحين إلى لبنان، بسبب الحرب فى سوريا.

وتفاعلت المغنية الحائزة على جائزة الجرامى والمؤيدة لمؤسسة اليونيسيف، مع الشباب النازحين، وظهرت فى احدى مقاطع الفيديو وهى ترقص "الدبكة" الرقصة الشهيرة فى سوريا.

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"الفيديو على الشير"

وتحدثت دوا ليبا عن تجربتها الشخصية، كونها تنتمى لعائلة مهاجرة ولدت فى انجلترا، قائلة "أنا محظوظة لأنني حظيت بفرصة، ولا سيما أنني من عائلة مهاجرة، كوني ولدت في بريطانيا واستطعت أن أعيش حلمى، لأنه أتيحت لى هذه الفرصة وأشعر أنه ينبغى أن تتاح هذه الفرصة لكل طفل آخر أيضا، أن يكونوا قادرين على التواجد فى مكان يمكنهم فيه الازدهار وأن يكونوا أفضل نسخة من أنفسهم".



دوا ليبا ترقص الدبكة السورية

وتعد هذه الزيارة الأولى للمغنية العالمية ضمن بعثات مؤسسة اليونيسيف، والتى تضمنت زيارة مخيمات اللاجئين والنازحين من الحرب فى سوريا إلى لبنان.