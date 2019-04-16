شكرا لقرائتكم خبر عن هبة الأباصيرى تمتلك "نايت" ستارا لتجارة المخدرات فى "علامة استفهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة والمذيعة هبة الأباصيرى شخصية تدعى "جيهان" تمتلك "نايت" ويعد ستارا لتجارة المخدرات ، ضمن أحداث مسلسل "علامة استفهام" للنجم محمد رجب، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، كذلك يشاركها فى "الديسكو" الفنان الشاب مؤمن نور، واللذان يتعاونان فى تجارة المخدرات والكوكايين، وصورت هبة عدة مشاهد من المسلسل الفترة الماضية، وتكثف التصوير حاليا من أجل الانتهاء من تصوير مشاهدها فى الديكور الخاص بها.

وانتهى صناع المسلسل من تصوير 15 حلقة كاملة فى أحداث العمل، ولا يعلم الأبطال ما هى نهاية الأحداث حتى الآن، رغم أن السيناريست إسلام حافظ قارب على الانتهاء من كتابة كل الحلقات، ويتم التصوير حالياً بشكل مكثف .

مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، ميرهان حسين، جيهان خليل، إدوارد، هبة الاباصيرى، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، يسرا المسعودى، سلمى حسن، جينا سليم، وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين.

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