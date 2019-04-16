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شكرا لقرائتكم خبر عن بوجود والدها.. مى نور الشريف تسترجع ذكرياتها: أفضل الأوقات مع العائلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من 3 سنوات ونصف، مروا على رحيل النجم الكبير نور الشريف، والذى رحل عن عالمنا فى أغسطس 2015، تاركا خلفا إرث كبير من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية الخالدة، وأيضا تاركا مى ابنته، والتى استطاعت إثبات موهبتها منذ ظهورها الأول للجمهور .
مى نور الشريف، استعادت ذكرياتها مع عائلتها بصورة نشرتها عبر حسابها، جمعت كل من والدها الراحل نور الشريف، ووالدتها النجمة بوسى، وشقيقتها سارة، وعلقت على الصورة قائلة "أفضل وقت دائما .. العائلة"
مى نور الشريف وعائلتها
كانت آخر أعمال مى نور الشريف دور "شهيرة" الذى جسدته فى مسلسل "اللهم إنى صائم" مع الفنان مصطفى شعبان، منذ عامين والذى دارت أحداثه حول "على" الذى يتعرض للظلم ويتم فصله من عمله، فيتجه لكسب المال بشتى الطرق، ومنها النصب والاحتيال، إلا أن هذا الطريق يزيد من متاعبه والتحديات التى تواجهه.
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