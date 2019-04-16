شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب طويل.. الفنانة رغدة تجتمع على العشاء مع حنان مطاوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، ظهرت الفنانة السورية رغدة، بصحبة الفنانة حنان مطاوع، مع إحدى صديقاتها، لتناول العشاء معاً فى أحد المطاعم.

ونشرت مطاوع صورة تجمعها مع رغدة وإحدى صديقاتها عبر حسابها الشخصى، وسرعان ما حصدت آلاف الإعجابات والتعليقات من جمهورهما.



حنان مطاوع والفنانة السورية رغدة

تشارك حنان مطاوع فى مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، وتجسد شخصية تدعى "عايدة" متزوجة من حازم – فتحى عبد الوهاب - الذى يعمل فى تجارة المخدرات وتتاجر فى الموبيليا والأخشاب، وتقع فى مشاجرات بينها وبين صدفة - هاجر الشرنوبى - بسبب "زيدان" الذى يجسده محمد عز.

"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هبة عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى، وتدور أحداث العمل حول حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل للحياة العملية بطرق أخرى.