شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام فقط تفصلنا عن الحرب.. لقطات جديدة لفيلم Avengers End Game والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 10 أيام فقط، تفصلنا عن عرض الجزء الجديد من سلسلة أفلام Avengers الشهيرة والذى يأتى بعنوان Avengers End Game. وطرحت شركة مارفل للإنتاج السينمائى، تريلر جديد للفيلم المقرر عرضه يوم 26 إبريل الجارى فى دور العرض العالمية، والذى ضم لقطات جديدة للأبطال الخارقين العائدين مرة أخرى فى الجزء الجديد مثل شخصية "iron man"، التى اختفت فى الجزء الأخير فى أحد الكواكب غير المعلومة. ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة. Advertisements



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 أيام فقط تفصلنا عن الحرب.. لقطات جديدة لفيلم Avengers End Game لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.