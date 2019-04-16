شيكو لفهمى بعد بوستر الواد سيد الشحات: "وسع يابنى.. العبيط نزل الملعب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم شيكو، صديقه النجم أحمد فهمى على طرح بوستر مسلسل "الواد سيد الشحات"، والذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وينافس به فى الموسم الرمضانى المقبل، حيث داعب شيكو، أحمد فهمى بطريقة ساخرة . ونشر شيكو بوستر مسلسل "الواد سيد الشحات"، وعلق على الصورة موجها حديثه لنجم المسلسل أحمد فهمى قائلا: "وسع يابنى.. العبيط نزل الملعـب علي دى ام سى في رمضان.. مبروك يا فخرى" Advertisements

بوستر الواد سيد الشحات

شيكو على انستجرام يذكر أن مسلسل "الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.

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