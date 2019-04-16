شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أغانى ألبوم محمد محيى الجديد قبل طرحه بـ 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب محمد محيى من تسجيل نصف أغانى ألبومه الجديد، حيث يعمل هذه الأيام على اختيار باقى الأغانى من خلال تواجده فى أحد الاستوديوهات، لتسجيل ما سيتم اختياره، تمهيدا لطرحه فى شهر أغسطس المقبل، والألبوم يضم من 16 إلى 18 أغنية.

ومن أغانى ألبوم محيى الجديد الجديد : "يوم جديد"، من كلمات سلطان صلاح، وألحان مدين، وتوزيع فهد، وتحمل طابعا دراميا عن الأمور الحياتية، أما الأغنية الثانية "بتاع زمان"، فمن كلمات سلطان صلاح، وألحان مدين، وتوزيع عادل واصف، وتعد الأغنية "الهد" للألبوم.

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أما الأغنية الثالثة بعنوان "ماتسألوهاش"، فهى من كلمات سلطان صلاح، وألحان محمد محيى، وتوزيع حسام حسنى، والأغنية الرابعة"هربت" من كلمات هانى رجب، وألحان مديح محسن، وتوزيع محمد العشي.

يذكر أن آخر ألبومات محمد محيى يحمل اسم "مظلوم" وصور من خلاله فيديو كليب يحمل اسم "الأغنية الهد" فى الألبوم، وكانت آخر أعمال محيى دويتو غنائى مع فريق بلاك تيما من خلال أغنية "الراوى" كلمات الشاعر الغنائى ميدو زهير وألحان أمير صلاح وتوزيع وليد ميمى.