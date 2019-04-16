بعد الحكم بحبسه شهرين.. حمو بيكا يسلم نفسه لقسم الدخيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة: كشف ياسر أبو جيكا "المدير السابق لأعمال مغني المهرجانات حمو بيكا"، أن بيكا سلم نفسه عصر اليوم الثلاثاء لقسم شرطة الدخيلة، لتنفيذ حكم حبسه شهرين بعد تأييده من محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية. وقال أبو جيكا لـ"الخليج 365": " بيكا بالفعل التزم بالحكم الصادر اليوم احتراما للقضاء، و سيقضي فترة حكمه داخل قسم شرطة الدخيلة. وقضت محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى مرسي، اليوم الثلاثاء، بتأييد حبس المطرب الشعبي "حمو بيكا" لمدة شهرين مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بإقامة حفلًا غنائيًا بمنطقة العجمي دون ترخيص من الجهات المختصة.

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