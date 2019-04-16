بالفيديو| ويل سميث يهنئ مارتن لورانس بعيد ميلاده في كواليس"Bad Boys 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هنأ النجم الأمريكي العالمي، ويل سميث، صديقه الممثل الأمريكي، مارتن لورانس بعيد ميلاده الـ54 هذا العام، ونشر فيديو عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" وظهر خلالها من كواليس تصوير الجزء الثالث لفيلم الأكشن خاصتهما "Bad Boys".

وأهدى ويل سميث أغنية لمارتن وسط إحراج مارتن بين المتواجدين في لوكيشن التصوير، وعلق سميث على الفيديو قائلاً: "نقود معًا، نموت معًا، أشقياء للأبد، كل عام وأنت بخير يا مارتن"، ولاقى الفيديو إعجاب متابعيه.

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وتعاون ويل سميث ومارتن لأول مرة بالجزء الأول من السلسلة عام 1995، والذي حقق لهما نجاحًا كبيرًا، مرورًا بالجزء الثاني والذي حمل عنوان "Bad Boys 2" عام 2003، والجزء الثالث ستدور أحداثه حول المحققين الشهيرين مايك لاوري وماركوس اللذان يواجهان العديد من التحديات والصراعات مع عدد من العصابات الخطيرة، والفيلم من المقرر طرحه تجاريًا مطلع العام المقبل.

يذكر أن ويل سميث ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو النسخة الواقعية "Aladdin" والمقرر طرحه تجاريًا منتصف شهر مايو المقبل، إلى جانب مواصلة تصوير فيلمه "Gemini Man" والذي يتعاون خلاله لأول مرة مع المخرج الحائز على جائزة الأوسكار، أنج لي والمقرر طرحه تجاريًا مطلع شهر أكتوبر المقبل.