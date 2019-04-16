بالصور.. جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي: نظمت إدارة الدورة الـ٢١ من مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد عصام زكريا جولة سياحية بالقاهرة للضيوف الأجانب. وشملت الجولة زيارة المناطق الأثرية بالقاهرة ومنها منطقة الأهرامات والحسين ومصر القديمة وشارع المعز ومسجد عمرو بن العاص بمنطقة الفسطاط ومجمع الأديان. يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل وتختتم فعالياته مساء اليوم الثلاثاء بقصر ثقافة الإسماعيلية

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