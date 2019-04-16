"Marvel" تحتفل بـ10 سنوات من تاريخ أبطالها الخارقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

احتفلت شركة "Marvel" بمرور 10 سنوات على عالمها السينمائي، وطرحت فيديو دعائي عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، أظهرت خلاله إنتاجاتها طوال عشر سنوات مضت لعدد من أبطالها الخارقين، بداية من فيلم "Iron Man" عام 2008، "Captain America" عام 2011، مرورًا بعدد من الأعمال السينمائية التي حققت نجاحًا فاق كل التوقعات، وصولاً للجزء الأخير بـ"Avengers: Endgame".

"Avengers: Endgame" تدور أحداثه استكمالاً لأحداث "Avengers: Infinity War" الذي تم طرحه العام الماضي، وحقق إيرادات عالمية تخطت حاجز الـ2 مليار دولار.

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وأشار موقع "Express" البريطاني إلى أن الفيلم سيحقق نجاحًا جماهيريًا ضخمًا بإيرادات عالمية قد تتخطى حاجز المليار دولار في أول أيام عرضه، إلى جانب تحقيقه ما يقرب من 300 مليون دولار بدور العرض الأمريكي فقط بنفس التوقيت.

والفيلم يشارك في بطولته روبرت داوني جونير، سكارليت جوهانسون، جيريمي رينر، كريس هيمسورث، جوش برولين، وتقدر ميزانيته الإنتاجية بـ400 مليون دولار.