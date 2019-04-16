هاني عادل لـ"الخليج 365": "النداهة" عمل مختلف وتجربة جديدة سيخوضها الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان هاني عادل إن فيلمه الجديد "النداهة" لم يُحدد بعد موعدًا لطرحه، مؤكدًا أنه عمل مختلف في كل شيء، ونجاحه يفتح الباب أمام أعمال أخرى لم نعهدها من قبل.

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن "النداهة" باعتباره أول فيلم سينمائي صوتي هو تجربة جديدة سيكون لها متعتها الخاصة مع الجمهور، لاعتمادها بشكل كبير على تخيلات القصة، والتقنيات التي تثري المحتوى.

والعمل مستوحى من أسطورة "النداهة" الشهيرة في القصص الشعبية المصرية، ويخوض الفنان هاني عادل دور البطولة فيه أمام النجمة حنان ترك.

Advertisements

تدور أحداث القصة في إطار من الرعب والتشويق وسط أجواء من الرومانسية بين بطلي العمل. والفيلم من تأليف وإخراج خالد المهدي.

وأضاف، أنه يواصل أيضًا تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد، الذي سيحتوي علي 8 أغاني فقط، حيث إختار منه حتي الآن 3 أغاني.

ويغيب الفنان هاني عادل عن دراما رمضان هذا العام، بعد رفضه مسلسلين ومسلسل خارج مصر، لعدم تناسبها معه، بحسب تصريحاته.

كما يستعد حاليًا لتحضير ألبوم جديد مع فريق "وسط البلد". وقد استقر الفريق على اختيار 6 أغاني حتى الآن، وجاري اختيار باقي أغاني الألبوم.​