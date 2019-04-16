مي عز الدين تنشر "البوستر" الثاني لـ"البرنسيسة بيسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي عز الدين البوستر الأول من مسلسلها "البرنسيسة بيسة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت مي علي الصورة بقولها:"أسفة يابيسة إني نزلت البوستر الأول، بس أنتي عارفاها بقي ست قادرة، عمومًا عشان مفيش حد يبقي أحسن من حد ليكي واحد تاني كمان هينزل غير ده، يعني يبقي ليكي 2 وهي بوستر واحد كفاية إنها نزلت الأول".

يذكر أن المسلسل من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج أكرم فريد، ويشارك في بطولته بوسي وحجاج عبد العظيم وإيمان السيد ومحمد أنور وضياء الميرغني وحسام داغر.