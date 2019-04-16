صلاح عبدالله يوجه رسالة لجميع الفنانين

وجّه الفنان صلاح عبدلله، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رسالة إلى كل زملائه الفنانين الذين لم يوافقهم النصيب في تقديم أعمال درامية رمضان المقبل لعام 2019.
كاتبًا: "رسالة لكل زمايلي بلا استثناء، يا رب كل اللي ما اشتغلشالسنة دي يشتغل السنة الجاية، يا رب كل اللي اشتغلوا إكرمهم، يا رب طهر قلوبنا واجعلنا دايمًا نحب بعض ونفرح لبعض ونتمنى النجاح لبعض ونكون دايمًا في الخير مع بعض.. هذا الدعاء
يذكر أن النجم صلاح عبدلله يشارك في أكثر من بطولة عمل في رمضان المقبل، منهم "هوجان" مع النجم محمد إمام، و"فكرة بمليون جنيه" مع على ربيع، كما يحل ضيف شرف في مسلسل "شقة فيصل"، الذي تأخر عرضه ثلاث سنوات منذ 2016.
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