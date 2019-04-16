صلاح عبدالله يوجه رسالة لجميع الفنانين

وجّه الفنان صلاح عبدلله، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رسالة إلى كل زملائه الفنانين الذين لم يوافقهم النصيب في تقديم أعمال درامية رمضان المقبل لعام 2019.

كاتبًا: "رسالة لكل زمايلي بلا استثناء، ‫يا رب كل اللي ما اشتغلش

السنة دي يشتغل السنة الجاية، يا رب كل اللي اشتغلوا إكرمهم، يا رب طهر قلوبنا واجعلنا دايمًا نحب بعض ونفرح لبعض ونتمنى النجاح لبعض ونكون دايمًا في الخير مع بعض‬.. هذا الدعاءبيلح على قلبي ودماغي من فترة بلا سبب محدد، فتوكلت عليه ونشرته".

يذكر أن النجم صلاح عبدلله يشارك في أكثر من بطولة عمل في رمضان المقبل، منهم "هوجان" مع النجم محمد إمام، و"فكرة بمليون جنيه" مع على ربيع، كما يحل ضيف شرف في مسلسل "شقة فيصل"، الذي تأخر عرضه ثلاث سنوات منذ 2016.