شاهد.. مي عز الدين تنشر البوستر الثاني لـ"البرنسيسة بيسة"

نشرت الفنانة مي عز الدين، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، البوستر الثاني من مسلسلها "البرنسيسة بيسة"، وعلقت مي علي الصورة بقولها:"آسفة يابيسة إني نزلت البوستر الأول، بس أنتي عارفاها بقي ست قادرة،

عمومًا عشان مفيش حد يبقي أحسن من حد ليكي واحد تاني كمان هينزل غير ده، يعني يبقي ليكي 2 وهي بوستر واحد كفاية إنها نزلت الأول".

يذكر أن المسلسل من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج أكرم فريد، ويشارك في بطولته بوسي وحجاج عبد العظيم وإيمان السيد ومحمد أنور وضياء الميرغني وحسام داغر.