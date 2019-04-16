شاهد.. أول تعليق من سلمى حايك بعد تبرع زوجها بـ100 مليون يورو لكنيسة نوتردام

علقت النجمة سلمى حايك العالمية، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، من جديد على حريق كنيسة نوتردام الشهيرة، بعد إعلان زوجها تبرعه بمبلغ ضخم لترميم الكنيسة.

حيث نشرت النجمة المكسيكية صورة للكنيسة وعلقت عليها قائلة: "أنه لأمر ملهم أن نرى قوة فرنسا وروحها، وأن نتحد

من أجل إعادة بناء تراثها".

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يذكر أن قد أعلن زوج سلمي حايك، رجل الأعمال الفرنسي، فرنسوا هينري بينولت تبرعه بمبلغ يقدر بـ100 مليون يورو للمساعدة في إعادة بناء الكاتدرائية وترميمها من جديد، وقال بينولت في

بيان رسمي أنه سيخصص هذا المبلغ لتمويل إعادة البناء، وستقوم شركة "أرتيمسيط الاستثمارية" والتي تمكلها عائلته بدفع المبلغ بالكامل.

وحرص نخبة من النجوم والمشاهير من جميع أنحاء العالم التعقيب على حريق نوتردام، منهم النجمة الفرنسية، جولييت بينوش والتي عبرت عن حزنها واكتفت بنشر صورة لقلب يحترق بدون أي تعليق، إلى جانب النجم أنطونيو بانديراس والذي وصف الأمر بالمحزن والمؤلم.