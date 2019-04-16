علقت النجمة سلمى حايك العالمية، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، من جديد على حريق كنيسة نوتردام الشهيرة، بعد إعلان زوجها تبرعه بمبلغ ضخم لترميم الكنيسة.
حيث نشرت النجمة المكسيكية صورة للكنيسة وعلقت عليها قائلة: "أنه لأمر ملهم أن نرى قوة فرنسا وروحها، وأن نتحدمن أجل إعادة بناء تراثها".
يذكر أن قد أعلن زوج سلمي حايك، رجل الأعمال الفرنسي، فرنسوا هينري بينولت تبرعه بمبلغ يقدر بـ100 مليون يورو للمساعدة في إعادة بناء الكاتدرائية وترميمها من جديد، وقال بينولت في
وحرص نخبة من النجوم والمشاهير من جميع أنحاء العالم التعقيب على حريق نوتردام، منهم النجمة الفرنسية، جولييت بينوش والتي عبرت عن حزنها واكتفت بنشر صورة لقلب يحترق بدون أي تعليق، إلى جانب النجم أنطونيو بانديراس والذي وصف الأمر بالمحزن والمؤلم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أول تعليق من سلمى حايك بعد تبرع زوجها بـ100 مليون يورو لكنيسة نوتردام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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