" لآخر نفس " لـ ياسمين عبد العزيز على تليفزيون دبي

حصلت قناة دبى الفضائية على حق عرض مسلسل " لآخر نفس " ، للفنانة ياسمين عبد العزيز ، خلال شهر رمضان المقبل وهو تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى . أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى . يشارك فى بطولة المسلسل ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.

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