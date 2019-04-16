السعودية تحصل على حق عرض " ولد الغلابة" في رمضان

حصلت قناة sbc التابعة للتليفزيون السعودي على حق عرض مسلسل "ولد الغلابة"، للفنان أحمد السقا، الذي من المقرر عرضة في رمضان 2019.

وتدور أحداثه حول شاب صعيدي

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يعاني الفقر يضطر للعمل في مهنتين، وتجسد الفنانة مي عمر دور زوجته، ويواجهان سويا مشكلات حياتية صعبة، إلى أنتتعرض حياتهما لواقعة محددة تنقلب على إثرها رأسا على عقب.

يذكر أن "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، مي عمر، محمد ممدوح، إدوارد، إنجي المقدم ومجدي بدر وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.