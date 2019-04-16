السعودية تحصل على حق عرض " ولد الغلابة" في رمضان

حصلت قناة sbc التابعة للتليفزيون السعودي على حق عرض مسلسل "ولد الغلابة"، للفنان أحمد السقا، الذي من المقرر عرضة في رمضان 2019.
وتدور أحداثه حول شاب صعيدي
يذكر أن "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، مي عمر، محمد ممدوح، إدوارد، إنجي المقدم ومجدي بدر وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.
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