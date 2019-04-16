شاهد.. محمد رمضان لجمهوره: هل أنتم جاهزون؟

نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة, وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علق" رمضان" على الصورة قائلاً:" هل أنتم جاهزون ؟ Advertisements ويذكر ان اخر اعمال الفنان محمد رمضان, كليب أغنية "القمر", من كلمات وألحان: فرغلي بلاكس، وتوزيع: مونتي وفرغلي بلاكس، مدير التصوير: أحمد عبد القادر، مونتاج: عمرو عاكف، وإنتاج: تامر مرسي «سينرچي»، وفكرة وإخراج: ياسر سامي.

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