الجمعة.. فرقة نور النبي تحيي حفل إنشاد ديني بالربع الثقافي

تستعد فرقة نور النبي للإنشاد الديني، لإحياء حفل غنائي في حب الرسول، بالربع الثقافي، وذلك يوم الجمعة الموافق 19 إبريل، في تمام الساعة السابعة مساءً.
ومن المقرر أن تقدم الفرقة فيالحفل باقة من أجمل الأغاني الدينية، أبرزها "مولاى صلِّ وسلم"، يا أكرم الخلق، إيه العمل يا أحمد، يا إمام الرسل، قمر، بادر
يشار إلي أن فرقة "نور النبي" تم تأسيسها عام ،2018 بقيادة المنشد عبدالله بكير، وتهدف إلي نشر محبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتعريف العالم بمكانته من خلال المدائح النبوية والقصائد والأناشيد الدينية.
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